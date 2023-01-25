19Fortyfive: Евросоюз недоволен Зеленским

Брюссель начинает разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском, который устроил кадровые перестановки только после того, как Евросоюз сделал ряд замечаний по поводу коррупции в высших эшелонах киевского режима, сообщает политолог Джек Бакби в статье для 19Fortyfive.

"Зеленский, возможно, действует добросовестно, однако он принял меры только после того, как Европейский союз потребовал от Украины большей решительности в вопросе борьбы с коррупцией, чтобы претендовать на членство в организации", — отмечается в материале.

Бакби считает, что Зеленский начинает раздражать европейскую общественность тем, что решает проблемы внутри Украины только после "пинка" от Брюсселя. Всё это в полной мере относится и к отставкам, которые произошли на этой неделе в Киеве.

Ранее с занимаемых должностей ушли заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замруководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.