Сунак одобрил решение Германии по отправке танков Leopard Украине

По мнению британского премьер-министра Риши Сунака, Германия "правильно" поступила, приняв решение о передаче танков Leopard Украине.

Премьер Британии добавил, что при помощи немецких танков и тех, которые отправит Лондон, ВСУ станут значительно более мощными.

"Правильное решение союзников по НАТО и друзей отправить основные боевые танки Украине. Вместе с Challenger 2 они усилят украинскую оборонную огневую мощь", - написал Сунак в Twitter*.

Накануне, 24 января, Германия сообщила о своём решении передать Киеву 14 танков Leopard 2, признав, что такой шаг был сделан после долгих дебатов с союзниками.

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