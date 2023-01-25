Захар Прилепин поделился видеороликом, на котором молодой Джозеф Байден произносит ироничную речь в адрес России. Слова американского политика оказались пророческими.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" озаглавил свою публикацию словами: "Минутка весёлых прогнозов".

На кадрах Джозеф Байден выступает в Атлантическом Совете четверть века назад.

"И тут русские мне говорят: "Будете продолжать расширять НАТО, мы вот возьмём и подружимся с Китаем". Я чуть не заржал, едва сдержался, ответил: "Удачи вам, ребята. Если не получится с Китаем, попробуйте Иран", — гласит издевательская речь будущего президента США.