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Прилепин нашёл пророческую речь Байдена 1997 года, где он высмеивает угрозы России: "Удачи вам, ребята"

Мир

Захар Прилепин поделился видеороликом, на котором молодой Джозеф Байден произносит ироничную речь в адрес России. Слова американского политика оказались пророческими.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" озаглавил свою публикацию словами: "Минутка весёлых прогнозов".

На кадрах Джозеф Байден выступает в Атлантическом Совете четверть века назад.

"И тут русские мне говорят: "Будете продолжать расширять НАТО, мы вот возьмём и подружимся с Китаем". Я чуть не заржал, едва сдержался, ответил: "Удачи вам, ребята. Если не получится с Китаем, попробуйте Иран", — гласит издевательская речь будущего президента США.

Ранее Захар Прилепин прокомментировал план эвакуировать украинцев из Грузии, которым якобы угрожают заполонившие страну россияне.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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