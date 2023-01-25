Украина проиграет в войне на выносливость, заявил экс-глава МИД Израиля Бен-Ами

Бывший министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами заявил, что Украина проиграет в войне на выносливость, поэтому киевскому режиму стоит задуматься о переговорах.

"Военная выносливость Украины, скорее всего, иссякнет первой. Если украинские лидеры будут отказываться от переговоров до того, как пересекут этот порог, всё для них закончится гораздо хуже, чем если бы они попытались вести переговоры, пока у них ещё есть козыри", — отметил Бен-Ами в статье для журнале Strategist.

Экс-глава израильского МИД усомнился в том, что Москва и Киев смогут заключить такой договор, который бы пресёк дальнейшие всплески насилия, поскольку РФ и Украина истощили свои силы. При полной победе одной из сторон конфликт мог бы завершиться окончательно, отметил Бен-Ами.

"Как могут засвидетельствовать США, эпоха блестящих побед завершена. Мир через изнеможение лучше, чем его отсутствие вообще", — подчеркнул политик.