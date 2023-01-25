Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори выразил уверенность, что Россия не проиграет в украинском конфликте. Он назвал такой сценарий "практически немыслимым".
"Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет", — сказал Мори.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон осознаёт, насколько низкие шансы на победу имеет Украина. Поставки тяжёлого вооружения Киеву — лишь попытка затянуть боевые действия, подчеркнул Мори.
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