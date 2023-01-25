Головатюк: запуск ракеты "Циркон" напомнил Западу об опасности столкновения с Россией

Военные учения российского фрегата "Адмирал Горшков" с использованием гиперзвуковой ракеты "Циркон" никак не связаны с проведением спецоперации на Украине. Однако это дополнительное напоминание странам Запада о том, что с Россией лучше не связываться, заявил член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк в беседе с Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что в военном деле есть такое понятие как "демонстрация мощи". Учения являются плановой задачей, которую превосходно отработал фрегат, указал эксперт.

"С Северного моря он не будет стрелять по зоне спецоперации. Потому что у нас вполне хватает сил и средств в районе СВО, чтобы ещё не привлекать Северный флот для этого", — отметил Головатюк.

Ранее фрегат "Адмирал Горшков" успешно поразил гиперзвуковой ракетой "Циркон" условную цель в рамках военных учений в Атлантике.