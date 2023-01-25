Шурыгин: Россия может ответить Западу на поставки танков для ВСУ повышенной боевой готовностью

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал возможные поставки немецких танков Leopard на Украину и отметил, что только одна вещь способна привести Запад в чувства — приведение Вооружённых сил России в состояние повышенной боевой готовности. После этого США и Европа сразу же напрягутся, отметил он.

"Всем выдаётся оружие, войска выводятся в районы сосредоточения, офицеры отменяют отпуска и переезжают в казармы, а командование выезжает на командные пункты", — объяснил Шурыгин в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".

Военный эксперт убеждён, что Вашингтон моментально оповестят в случае выхода российских подводных лодок в море, поскольку все действия ВС РФ отслеживаются разведкой Североатлантического альянса.

"Это та красная черта, которую НАТО заметит мгновенно, но, к сожалению, Россия ничего из этого пока не применила", — указал Шурыгин.