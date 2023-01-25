Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала поздравление в Сети посвящённое Владимиру Зеленскому, который сегодня празднует 45-летие. По словам первой леди страны, лидер Незалежной "стал меньше улыбаться".
Как подчеркнул Зеленская, украинский лидер "не изменился" с момента их первой встречи.
"Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать. Но на самом деле кое-что изменилось, — написала Зеленская на странице в Сети. — Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем".
Что именно необходимо для "улыбок" Зеленскому, супруга не уточнила.
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