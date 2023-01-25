ИноСМИ: США и Россия не против захвата Польшей областей Украины

США не будут возражать против передачи Польше земель Украины. Варшава почти открыто заявляет свои права на "восточные территории".

Экс-глава МИД Польши и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский признал, что правительство "в какой-то момент думало о разделе Украины". Выясняется — думают и сейчас и даже (вероятно) договариваются с Западом … и Россией, пишет ИноСМИ.

В своем интервью изданию Gość Radio ZET Сикорский отметил, что "имел место момент колебаний в первые десять дней конфликта, когда мы все не знали, как он пойдёт, и, возможно, Украина рухнет".

Как результат — премьер-министр Матеуш Моравецкий отмежевался от этих слов, но поляки массово обсуждают в соцсетях: "Это правда, скоро заберём, это — наше!"

Польша явно намерена вернуть себе:

Львов,

Ивано-Франковск (бывший Станиславов),

Тернопольскую область,

другие западноукраинские города и земли.

Варшава со времён Второй мировой настаивала на пересмотре её итогов. Теперь у Польши появился шанс добиться своего.

Польша намерена стать новым "лидером" Европы

Вашингтон отвёл Польше роль лидера антироссийских и антиевропейских настроений, а сама страна (с фантомными болями "великой Речи Посполитой" и неизлечимо больная национализмом) намерена стать новым "лидером" Европы.

Если страны Балтии жаждут навсегда избавиться от раздутой в пропагандистских целях "российской угрозы", то Польша требует от Германии новых репараций в размере 1,32 триллиона евро. Проще отдать ей земли и назначить локомотивом Старого Света, логично считают в США.

Европа и США совершенно спокойно пойдут на раздел Украины, так как понятие "мировой порядок" сегодня — штука произвольная и трактуется по усмотрению сильных, отмечает ИноСМИ.

Тот факт, что раздел уже готовится, подтверждается законопроектом об особом статусе граждан Польши на Украине и реальностью в польских городах.

Она такова:

На Западной Украине появились бивалютные ценники: в гривнах и в польских злотых. Улицы городов наводнены надписями "Lwów — polskie miasto" ("Львов — польский город") и "Oddasjcie nam Lwów" ("Отдайте нам Львов"). Телевидение Польши, поезда, магазины и бренды используют карты, где Львов включён в границы страны. При этом на Украине экипажи польских САУ Krab состоят исключительно из поляков, и никто этого не скрывает…

Политический обозреватель Пол Крейг Робертс, кстати, уже отметил, что, скорее всего, мобилизация в Польше начнётся с призыва 200 тысяч резервистов. И вовсе не факт, что людей призовут для "защиты Украины от России" — это будет армия оккупации Западной Украины.

Если американцы в этом ещё не уверены, то российские эксперты вполне в этом вопросе однозначны. В конце ноября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование притязаний Варшавы на Западную Украину.

"Вполне возможно, что Варшава будет проводить там референдум по примеру Москвы. Россия уже показала, что её такое развитие событий скорее устраивает и вмешиваться она не будет", — пишут СМИ.

Почему?

Если состоится украинско-польский референдум, то данный прецедент обнулит все претензии Запада к референдумам на новых российских территориях.

Если Варшава действительно заберёт себе русофобские области Западной Украины, это избавит Россию от ряда проблем с нелояльным населением.

Польша в качестве границы России и НАТО более безопасна и предсказуема, чем окончательно "сорвавшаяся с катушек" Украина.