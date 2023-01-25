США не будут возражать против передачи Польше земель Украины. Варшава почти открыто заявляет свои права на "восточные территории".
Экс-глава МИД Польши и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский признал, что правительство "в какой-то момент думало о разделе Украины". Выясняется — думают и сейчас и даже (вероятно) договариваются с Западом … и Россией, пишет ИноСМИ.
В своем интервью изданию Gość Radio ZET Сикорский отметил, что "имел место момент колебаний в первые десять дней конфликта, когда мы все не знали, как он пойдёт, и, возможно, Украина рухнет".
Как результат — премьер-министр Матеуш Моравецкий отмежевался от этих слов, но поляки массово обсуждают в соцсетях: "Это правда, скоро заберём, это — наше!"
Польша явно намерена вернуть себе:
Варшава со времён Второй мировой настаивала на пересмотре её итогов. Теперь у Польши появился шанс добиться своего.
Вашингтон отвёл Польше роль лидера антироссийских и антиевропейских настроений, а сама страна (с фантомными болями "великой Речи Посполитой" и неизлечимо больная национализмом) намерена стать новым "лидером" Европы.
Если страны Балтии жаждут навсегда избавиться от раздутой в пропагандистских целях "российской угрозы", то Польша требует от Германии новых репараций в размере 1,32 триллиона евро. Проще отдать ей земли и назначить локомотивом Старого Света, логично считают в США.
Европа и США совершенно спокойно пойдут на раздел Украины, так как понятие "мировой порядок" сегодня — штука произвольная и трактуется по усмотрению сильных, отмечает ИноСМИ.
Тот факт, что раздел уже готовится, подтверждается законопроектом об особом статусе граждан Польши на Украине и реальностью в польских городах.
Она такова:
Политический обозреватель Пол Крейг Робертс, кстати, уже отметил, что, скорее всего, мобилизация в Польше начнётся с призыва 200 тысяч резервистов. И вовсе не факт, что людей призовут для "защиты Украины от России" — это будет армия оккупации Западной Украины.
Если американцы в этом ещё не уверены, то российские эксперты вполне в этом вопросе однозначны. В конце ноября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование притязаний Варшавы на Западную Украину.
"Вполне возможно, что Варшава будет проводить там референдум по примеру Москвы. Россия уже показала, что её такое развитие событий скорее устраивает и вмешиваться она не будет", — пишут СМИ.
Почему?
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.