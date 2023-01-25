CNN: экс-президенты США Обама, Клинтон и Буш-младший сдали секретные документы

Представители экс-президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы заявили, что они отдали все имевшиеся у них секретные документы сотрудникам национального архива. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, американские правоохранители ни разу не проверяли дома и офисы бывших руководителей США, где потенциально могли храниться секретные материалы.

"Все засекреченные документы Клинтона, согласно установленному порядку, переданы в национальный архив", — уточнил представитель экс-главы США.

С аналогичными заявлениями выступили представители Обамы и Буша-младшего. Они также добавили, что никаких расследований в отношении бывших президентов не проводилось.

Ранее стало известно, что в кабинете и гараже американского лидера Джо Байдена были найдены секретные документы. Как пояснила пресс-секретарь руководителя США Карин Жан-Пьер, для президента стало сюрпризом обнаружение этих материалов.