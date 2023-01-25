РИА Новости: Байден забыл, как изменял родине

Республиканцы сегодня публично обвиняют президента США Джо Байдена в госизмене, а это прямое основание и для импичмента, и для уголовного расследования деятельности членов семьи президента. Об этом в своей авторской колонке пишет обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Публицист напомнила, как старина Джо докатился до такой жизни, превратившись из "сокровища нации" в изменника родины.

Она считает, что спусковым крючком скандала стали документы с грифом "Совершенно секретно", которые внезапно нашлись в личном кабинете американского президента.

"Невольно возникает вопрос, какой личный интерес был у Байдена, когда он складировал эти бумаги у себя? Что он, собственно, хотел скрыть?" — интересуется журналистка.

Сонный Джо, вероятно, запамятовал, но вообще-то такое обращение с секретными файлами — серьёзное преступление. Байдену же пока все сходит с рук, заключила эксперт.