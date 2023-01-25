Депутат Иванов назвал угрозы Киева ударить по Екатеринбургу истерикой офиса Зеленского

Угрозы представителей киевского режима нанести удары по Москве, Екатеринбургу и Санкт-Петербургу являются истерикой Офиса президента Владимира Зеленского в ответ на успехи российской армии на Артёмовском и Запорожском направлениях. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"Понимать это надо как истерику и блеф загнанных в угол шакалов. Им нечем бить. США обещают предоставить украинскому режиму свои ракеты ATACMS. Но их радиус действия 300 км. Даже до Москвы не дотянет", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.

По мнению Иванова, что фраза об "изнеженных и ленивых" городах ориентирована исключительно на простых украинцев, которые "изнасилованы пропагандой Зеленского". Депутат назвал советника главы ОП Михаила Подоляку "проходимцем, недополиттехнологом и недожурналистом с напудренным носом".

"Гнать пургу — его профессия", — отметил Иванов.