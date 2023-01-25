Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков" с ядерными зарядами на борту занял позицию в Атлантическом океане, откуда можно атаковать гиперзвуковыми ракетами "Циркон" территорию США.
Об этом в своём Telegram-канале рассказал профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.
"Считается, что "Цирконы" несбиваемые и могут преодолевать любые системы ПРО и ПВО", — напомнил он.
Накануне о резкой смене курса российским фрегатом в Атлантике сообщили британские СМИ. Военный корабль ВМФ РФ, за которым вёл наблюдение португальский флот, неожиданно поменял направление и двинулся к побережью США.
Ранее отставной подполковник американской армии заявил, что даже с помощью современных западных танков ВСУ не смогут переломить ход российской спецоперации на Украине.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.