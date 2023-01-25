Фрегат "Адмирал Горшков" занял позицию для запуска гиперзвуковых "Цирконов" по США

Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков" с ядерными зарядами на борту занял позицию в Атлантическом океане, откуда можно атаковать гиперзвуковыми ракетами "Циркон" территорию США.

Об этом в своём Telegram-канале рассказал профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.

"Считается, что "Цирконы" несбиваемые и могут преодолевать любые системы ПРО и ПВО", — напомнил он.

Накануне о резкой смене курса российским фрегатом в Атлантике сообщили британские СМИ. Военный корабль ВМФ РФ, за которым вёл наблюдение португальский флот, неожиданно поменял направление и двинулся к побережью США.

Ранее отставной подполковник американской армии заявил, что даже с помощью современных западных танков ВСУ не смогут переломить ход российской спецоперации на Украине.