Рожин: столицу Украины готовят к осаде во время февральского наступления ВС РФ

Украинские власти начали готовить столицу страны к долговременной осаде, для чего на окраинах города устанавливаются бетонные огневые точки, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"В Киеве и области устанавливают дополнительные бетонные оборонные сооружения в качестве защитной меры к возможному февральскому наступлению", — написал он в своём Telegram-канале.

Судя по опубликованным специалистом кадрам, работы идут с большим размахом, а к возведению укреплений привлечена тяжёлая техника.

Ранее американские аналитики предположили, что ВС РФ готовят новую атаку на севере Украины в Сумской области, для чего сейчас проводят наземную разведку местности.