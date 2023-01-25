Журналист Трейси: американцам промыли мозги, заставив принять бои на Украине

Рядовых жителей США заставили поверить в то, что усиление интенсивности боевых действий на Украине — единственно верный путь для урегулирования конфликта. Об этом сообщил американский журналист Майкл Трейси.

По его словам, официальный Вашингтон игнорирует дипломатические способы решения проблем вокруг Украины. При этом он обратил внимание на то, что к мирным переговорам регулярно призывают власти Индии, Китая, Бразилии и некоторых других государств.

"Американцам промыли мозги, заставив без всякого сопротивления признать, что эскалация, поддерживаемая США, является единственным мыслимым вариантом в украинском конфликте", — написал Трейси в своих соцсетях.

Журналист также подчеркнул: американскому руководству "не приходит в голову" идея о том, что на Украине вместо боевых действий можно использовать дипломатию.