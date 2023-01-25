Аналитик Матэ: США убеждали Германию отправить Украине танки ради своей цели

Своим давлением на Берлин в вопросе поставок танков Украине Вашингтон показал, что до сих пор преследует "исконный интерес" рассорить Германию с Россией, заявил аналитик американского издания Gray Zone Аарон Матэ.

По его словам, США сыграли ключевую роль в анонсированных поставках тяжёлой техники Киеву, тогда как Берлин пытался отойти от этого вопроса.

"США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину. Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал "исконным интересом" США: разрыв "отношений между Германией и Россией", — написал обозреватель на своих страницах в Сети.

Он уточнил, что Вашингтон абсолютно проигнорировал возможность ещё большей эскалации в мире и все вопросы безопасности, как таковой, но добился своей цели и заставил Берлин пойти у себя на поводу.