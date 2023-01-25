Американский политик Янг: США руководит самое отвратительное в мире правительство

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал правительство США самым отвратительным в мире.

По его словам, в высших политических кругах страны процветает коррупция. Как пояснил политик, американские чиновники готовы пойти на любой шаг за определённую плату.

"В США самое отвратительное правительство, которое можно купить за деньги", — подчеркнул Янг в своих соцсетях.

Кандидат в губернаторы Кентукки уже не в первый раз выступает против официальных лиц США. Так, недавно он заявил, что в мире сложилась "ужасная обстановка", однако отставка американского президента Джо Байдена и отстранение от должностей его помощников в сфере обеспечения национальной безопасности позволят "решить все проблемы человечества".