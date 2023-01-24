Два британских наёмника Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, которые воевали на стороне украинской армии, уничтожены в районе Соледара. Об этом заявил телеканал Sky News.
"Двое граждан Великобритании были убиты при попытке "гуманитарной эвакуации" из Соледара", — отмечается в сообщении.
В последний раз 28-летнего Пэрри видели выезжающим из Краматорска в Соледар вместе с Бэгшоу. Затем связь с наёмниками была потеряна.
Российские солдаты всё чаще сталкиваются с иностранными наёмниками на Авдеевском направлении. По словам офицера с позывным "Хохол", в радиоперехватах преобладает английский язык.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.