Политолог Сатановский напомнил Зеленскому об истинных границах 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение к границам 1991 года одним из условий начала переговоров с Россией.

Политолог Евгений Сатановский напомнил, что в это время СССР, в который входили страны Балтии, разделяла граница с Венгрией. Поэтому предложения киевского руководства можно поддержать, отметил он.

"Польша была окончательно разделена между Россией, Германией и Австрией", — указал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.