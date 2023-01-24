Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение к границам 1991 года одним из условий начала переговоров с Россией.
Политолог Евгений Сатановский напомнил, что в это время СССР, в который входили страны Балтии, разделяла граница с Венгрией. Поэтому предложения киевского руководства можно поддержать, отметил он.
"Польша была окончательно разделена между Россией, Германией и Австрией", — указал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
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История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.