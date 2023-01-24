Названа причина крушения вертолёта с руководством МВД Украины в Броварах. Ей стала ошибка пилотов. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на информированные источники в руководстве МВД Украины.
Ранее в МВД Украины среди возможных причин крушения назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Давосе заявил, что в крушении вертолёта виновата Россия. По его мнению, из-за начала спецоперации сложились условия, в которых стал возможен подобный инцидент.
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