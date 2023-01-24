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FT: нежелание Германии передать танки Киеву ухудшает её позиции на рынке вооружений

Мир

Отказ Германии в передаче танков Украине заставляет партнёров страны сомневаться в её надежности. Об этом пишет Financial Times.

FT: нежелание Германии передать танки Киеву ухудшает её позиции на рынке вооружений

Авторы напоминают, что закупки вооружений в будущем между Берлином с одной стороны, и странами ЕС, в частности, Польшей и Словакией с другой имеют сейчас весьма туманные перспективы.

Чиновники Евросоюза, на которых ссылаются обозреватели, возмущены отказом Германии дать добро на поставки танков Leopard 2 Украине, и сомневаются в Берлине как в надёжном партнёре. И это несмотря на все усилия, прикладываемые НАТО и ЕС, которые пытаются заставить европейские государства действовать сообща в военной сфере.

Представители немецкой промышленности беспокоятся, что вопрос с танками плохо скажется на потенциале оборонного сектора Германии.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик пригрозил Германии международной изоляцией в случае, если она не даст своего согласия на передачу танков Leopard 2 Киеву.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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