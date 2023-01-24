Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора Украины. Об этом сообщил представитель Офиса Генпрокурора.
Увольнение Симоненко является продолжением череды громких отставок. Ранее Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Также заявления об увольнении написали губернаторы сразу нескольких регионов страны.
Также есть неподтвержденная пока информация о скорой отставке трёх министров украинского правительства — Рябикина (министр по вопросам стратегических отраслей промышленности), Галущенко (министр энергетики) и Гутцайта (министр спорта).
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