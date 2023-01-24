В ООН спрогнозировали рост случаев торговли людьми из-за конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине может привести к росту торговли людьми из-за увеличения количества беженцев. Об этом информирует новый доклад ООН, передаёт Reuters.

Отмечается, что пандемия COVID-19 привела к первому за 20 лет снижению числа жертв торговли людьми на 11%.

"Такое изменение тенденций может быть результатом снижения институционального потенциала для выявления жертв, сокращения возможностей для деятельности торговцев людьми из-за профилактических ограничений COVID-19, а также перемещения некоторых форм торговли людьми в более скрытые и менее вероятные для обнаружения места", — пишут в докладе.

В ООН отмечают, что вооружённый конфликт увеличивает риск появления новых случаев торговли людьми. Это наблюдалось в 2014 году, когда число украинских жертв возросло в четыре раза.