Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя позволить России шантажировать мир ядерной риторикой.
Читатели немецкого издания Die Welt* раскритиковали слова политика и напомнили, что президент Владимир Путин называет ядерное оружие сдерживающим фактором, а США уже применяли его против Японии.
"Как заставить его заткнуться и не провоцировать Россию?" — задаётся вопросом один из комментаторов.
Пользователи Сети отметили, что украинский конфликт не имеет никакого отношения к европейским странам. Один из читателей признался, что больше не считает НАТО оборонным альянсом.
"НАТО во главе с США расширялось на восток в несколько шагов, пока не оказалось у дверей России через Украину", — указал он.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.