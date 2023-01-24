Читатели Welt* призвали Столтенберга заткнуться после слов о ядерной риторике России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя позволить России шантажировать мир ядерной риторикой.

Читатели немецкого издания Die Welt* раскритиковали слова политика и напомнили, что президент Владимир Путин называет ядерное оружие сдерживающим фактором, а США уже применяли его против Японии.

"Как заставить его заткнуться и не провоцировать Россию?" — задаётся вопросом один из комментаторов.

Пользователи Сети отметили, что украинский конфликт не имеет никакого отношения к европейским странам. Один из читателей признался, что больше не считает НАТО оборонным альянсом.

"НАТО во главе с США расширялось на восток в несколько шагов, пока не оказалось у дверей России через Украину", — указал он.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.