Bloomberg: США обвинили КНР в тайной поддержке России в СВО

Соединённые Штаты нашли доказательства того, что Китай оказывает тайную поддержку России. Вашингтон требует объяснений от КНР. Введённые против РФ санкции во многих странах не влияют на возможность помочь РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В КНР отметили, что поддержка России включает "нелетальную военную и экономическую помощь". Доказательства в администрации Байдена говорят о том, что Китай не занимает нейтральную позицию в военном конфликте.

Bloomberg отмечает, что КНР принципиально не хочет вводить какие-либо санкции, кроме согласованных ООН. Китай считает, что призывы Соединённых Штатов к другим странам с требованием ограничить торговлю с РФ являются нарушением суверенитета.