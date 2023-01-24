РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко

История с поставками немецких танков Leopard Украине, напоминающая то фарс, то ли триллер, продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, однако интрига заключается только в том, как быстро сломают немцев. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

Публицист отмечает, что Вашингтону удалось взрастить и удержать под контролем часть немецких правящих элит, которые и выступают проводниками воли США. "Кроме того, похоже, у американцев получилось если не сломать, то существенно подавить немецкий дух. Отсюда крайняя осторожность Берлина в действиях с постоянной оглядкой на заокеанского сюзерена", — заметила журналист.

По её мнению, Германия пытается вести взвешенную игру, но слишком поздно — свой выбор немцы уже сделали.

Демонстрировать свою великодержавность и стремление к отстаиванию национальных интересов теперь можно сколько угодно. Но реальности, где Германия превратилась в придверный коврик, о который вытирают ноги все кому не лень, это не отменяет, добавила автор статьи.

Берлин стал самым "жирным бычком" среди вассалов США, которого ведут на убой. И у него просто больше нет российских ресурсов, чтобы сопротивляться данному сценарию, заключила обозреватель.