Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подразделения ВС РФ подошли вплотную к Раздоловке, до Северска осталось менее 10 км
В Приморье не могут поймать тигра-убийцу: загрыз 28 собак
Жители Омска переругались с мэрией из-за "неправильной" уборки снега
Военный эксперт опубликовал подробную схему уязвимых мест немецкого танка Leopard
"Одноклассники" покажут в прямом эфире шахматный турнир выдающихся гроссмейстеров
Военкор Стешин: из Бахмута на Украину осталась единственная дорога для отхода ВСУ
Рогозин: бойцы РФ испытают миномёты с "умными" прицелами в зоне спецоперации
Рогов: военные России вскрыли позиции ВСУ в Запорожской области
Кинолог Голубев призвал не ругать щенков за лужи на полу: "Это не издевательство"

Американский политик Каллесто: Зеленскому нужно оправить не танки, а счёт

Мир

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо передать счёт, а не танки и новое тяжёлое вооружение, заявил бывший кандидат в конгресс от штата Флорида Чак Каллесто.

Так политик отреагировал на заявление представителей Конгресса США и сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Вашингтон должен передать танки Киеву, чтобы "открыть шлюз" поставок тяжёлой техники из Германии.

"Линдси Грэм только что призвал Соединённые Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счёт", — заявил Каллесто.

Он подчеркнул, что США и так достаточно "помогли" киевскому режиму, но украинский президент продолжает требовать от Вашингтона всё новые и новые поставки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ

Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.

Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Ходаковский назвал обстрелы артиллерии ВСУ причинами 90% потерь ВС РФ на Украине
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
Знак зодиака 24 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Трагедия России в том, что сегодня молодёжь чувствует вкус поражения и неопределённости Сергей Лебедев Шведы решили испытать свою суперсовременную гаубицу Archer на украинском полигоне Андрей Николаев
РИА Новости: европейские армии готовятся ко вторжению на территорию РФ
Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину
Зимнего наступления не будет — Москва не станет мешать Киеву самоубиваться
Зимнего наступления не будет — Москва не станет мешать Киеву самоубиваться
Последние материалы
Кинолог Голубев призвал не ругать щенков за лужи на полу: "Это не издевательство"
Нардеп Кива: после ВСУ против РФ выйдет польская армия
Педагоги столицы ДФО первыми в РФ повысят квалификацию по новой программе
Sina: Украина не выстоит против России из-за полной зависимости от США и Европы
Карчаа: переговоры о зоне безопасности на ЗАЭС могут быть новыми Минскими соглашениями
Политик Филиппо: Франция бедствует, но отправляет Украине 100 миллионов евро
МО РФ: российские беспилотники вычисляют иностранных наёмников по сотовым телефонам
Вучич допустил свою отставку ради "спасения" Сербии: или изоляция, или Косово в ООН
Военкор Коц: захват военными РФ дороги в Константиновку ослабит ВСУ в Бахмуте
PestiSracok: в Закарпатье массово мобилизуют венгров в ВСУ из-за потерь в Соледаре — почти похищают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников