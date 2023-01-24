Американский политик Каллесто: Зеленскому нужно оправить не танки, а счёт

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо передать счёт, а не танки и новое тяжёлое вооружение, заявил бывший кандидат в конгресс от штата Флорида Чак Каллесто.

Так политик отреагировал на заявление представителей Конгресса США и сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Вашингтон должен передать танки Киеву, чтобы "открыть шлюз" поставок тяжёлой техники из Германии.

"Линдси Грэм только что призвал Соединённые Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счёт", — заявил Каллесто.

Он подчеркнул, что США и так достаточно "помогли" киевскому режиму, но украинский президент продолжает требовать от Вашингтона всё новые и новые поставки.