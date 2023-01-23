Алексей Арестович объяснил, что, по его мнению, приведёт к поражению России.
Украинский военный аналитик отметил, что в открытых источниках появились "предложения Запада Путину", достоверность которых нельзя проверить
"Там указаны разные варианты капитуляции Путина схожи с заявлениями и действиями западных лидеров. Есть чёткая позиция: Украина должна выиграть, Путин должен проиграть", — написал Арестович в своём микроблоге.
Он перечислил, каким образом США и Европа может повлиять на РФ. Среди вариантов: поставки вооружений Украине, подготовка военнослужащих ВСУ, санкции, политическая и экономическая изоляция РФ.
Арестович уверен, что эти и другие удары "Путина ведут к поражению".
Аналитик заявил, что в элитных кругах РФ уже размышляют над тем, как стране закончить спецоперацию на Украине.
"Это понимает и российская элита, среди которой также гуляют разные сценарии капитуляции РФ", — сказал бывший советник офиса Владимира Зеленского.
Ранее авторы американского журнала Foreign Affairs отметили, что решающие бои будут происходить не на Украине, а на улицах Москвы.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.