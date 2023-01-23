Арестович заявил, что в российской элите гуляют разные сценарии капитуляции РФ

Алексей Арестович объяснил, что, по его мнению, приведёт к поражению России.

Украинский военный аналитик отметил, что в открытых источниках появились "предложения Запада Путину", достоверность которых нельзя проверить

"Там указаны разные варианты капитуляции Путина схожи с заявлениями и действиями западных лидеров. Есть чёткая позиция: Украина должна выиграть, Путин должен проиграть", — написал Арестович в своём микроблоге.

Он перечислил, каким образом США и Европа может повлиять на РФ. Среди вариантов: поставки вооружений Украине, подготовка военнослужащих ВСУ, санкции, политическая и экономическая изоляция РФ.

Арестович уверен, что эти и другие удары "Путина ведут к поражению".

Аналитик заявил, что в элитных кругах РФ уже размышляют над тем, как стране закончить спецоперацию на Украине.

"Это понимает и российская элита, среди которой также гуляют разные сценарии капитуляции РФ", — сказал бывший советник офиса Владимира Зеленского.

Ранее авторы американского журнала Foreign Affairs отметили, что решающие бои будут происходить не на Украине, а на улицах Москвы.