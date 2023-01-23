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Foreign Affairs: решающие бои будут происходить не на Украине, а на улицах Москвы

Мир

Американский журнал Foreign Affairs перечислил три варианта развития событий спецоперации на Украине.

Foreign Affairs: решающие бои будут происходить не на Украине, а на улицах Москвы

Авторы издания США отмечают, что у России есть вариант признать поражение и вступить в переговоры с Украиной. Предполагается, что Владимир Путин будет стараться отстоять Крым.

Существует вариант, по мнению американских журналистов, что Россия будет пытаться затянуть военное противостояние.

"В худшем случае, может быть ядерный удар по Украине. Это приведёт к прямой военной конфронтации между НАТО и Россией", — гласит текст публикации.

Авторы материала не исключают также, что в России случится госпереворот, который приведёт к боям в центре РФ.

"Решающие бои будут происходить не в Украине, а в залах Кремля или на улицах Москвы. РФ ждёт госпереворот и война внутри страны", — говорится в статье.

Такой сценарий тоже вызывает опасения Запада.

"Европе в таком случае следует подготовиться к беспорядкам, которые вызовет поражение РФ", — отмечается в статье.

Ранее политолог Сергей Марков спрогнозировал большое наступление ВСУ с переносом конфликта внутрь России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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