В Пентагоне объяснили, почему не хотят отправлять Украине танки Abrams

США направляют Киеву то вооружение, которое необходимо сейчас, а не позднее, заявил представитель Пентагона.

"Центр нашего внимания сейчас — предоставление Украине возможностей, которые необходимы им прямо сейчас", — так чиновник ответил на вопрос, почему Вашингтон не хочет передавать Киеву танки Abrams.

Он объяснил, что США обеспечивают обязательства в сфере безопасности не только на Украине, но и в других странах мира, где используются танки Abrams. Представитель Пентагона назвал эти боевые машины "очень сложной системой", требующей большой технической поддержки.

Ранее Великобритания направила Украине танки Challenger, однако США и Германия не последовали примеру Лондона. По мнению ветерана боевых действий во Вьетнаме Джима Джонса, отказ Вашингтона и Берлина поставлять Киеву танки Abrams и Leopard может обернуться привести к поражению Украины. Эта военная помощь могла бы стать последним шансом киевского режима, считает автор статьи в издании The Hill.