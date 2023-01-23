Спецоперация поставила ВС РФ в такие условия, с которыми они не сталкивались в истории России. В вязи с этим пришлось менять систему мобилизационной подготовки. Такое заявление сделал командующий Объединённой группировкой войск на Украине Валерий Герасимов в интервью "Аргументам и фактам".
"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось всё исправлять на ходу", — сказал он.
Генштаб привлёк 300 тысяч граждан РФ в рамках частичной мобилизации.
Ранее Герасимов заявил, армии России в спецоперации противостоит практически весь коллективный Запад.
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