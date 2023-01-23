Политолог о планах Польши разделить Украину: хотели сформировать маленькое государство

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский в беседе с Pravda.Ru объяснил, для чего Польша намеревалась ввести войска на территорию Украины в первые дни СВО.

Неменский прокомментировал слова экс-главы МИДа Польши Радослава Сикорского о том, что в Польше были готовы присоединить западную Украину.

Он отметил, что Польшей несомненно рассматривался и рассматривается сценарий ввода войск на территорию Западной Украины, а именно в Восточные Кресы, земли, которые исторически принадлежали Польше.

Эксперт считает. что власти Польши решили, что русских на эти земли пускать никак нельзя.

"Ввод войск в данном случае предполагался не для присоединения территорий к Польше, а для того чтобы там сформировать в таком случае маленькое украинского государство и поставить все-таки какой-то заслон перед продвижением России с тем, чтобы сохранился буфер между Польшей и Россией в виде западно-украинской республики, которая была бы полностью подконтрольная Варшаве", — объяснил политолог.

Неменский уверен, что такой сценарий остаётся запасным планом Польши. Он уверен, что раздел Украины произошёл бы только в том случае, если бы её государственность не выжила.

Варшава готова была вместо большой Украины попробовать сохранить маленькую Украину, считает политолог.

"Я думаю, если российские войска будут успешно продвигаться на Запад, то ввод польских войск на территорию западных областей Украины вполне возможен", — отметил эксперт.