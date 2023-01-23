Моравецкий назвал слова Сикорского о разделе Польши позорными: ведёт себя как российский пропагандист

Премьер Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на заявление экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Польша думала о разделе Украины в первые дни после начала спецоперации на Украине.

Слова Радослава Сикорского разошлись с мнением действующего премьер-министра Польши. Он заявил, что Сикорский ведёт себя "как российский пропагандист".

"Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", — выразил своё негодование Моравецкий в социальных сетях.