Партнёры по НАТО уговорят Германию передать Киеву танки Leopard 2, считает военный эксперт Вадим Козюлин.
В беседе с изданием "ВЗГЛЯД.ру" Козюлин отметил, что передача боевых машин стала более реальной после заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок об отсутствии у немецкой стороны намерений препятствовать Польше в вопросе отправки ВСУ Leopard 2.
"Польша пока не может передать свои танки Leopard 2 Украине, потому что не имеет разрешения от ФРГ. Данный вопрос решается не на словах, он прописан в юридических документах. Именно поэтому оказывается колоссальное давление на Германию", — подчёркивает специалист.
Он также добавил, что коллективный Запад в последнее время передаёт Киеву всё более мощное оружие, разжигая украинский конфликт.
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