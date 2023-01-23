Эксперт Козюлин: Партнёры по НАТО заставят ФРГ передать танки Leopard 2 Украине

Партнёры по НАТО уговорят Германию передать Киеву танки Leopard 2, считает военный эксперт Вадим Козюлин.

В беседе с изданием "ВЗГЛЯД.ру" Козюлин отметил, что передача боевых машин стала более реальной после заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок об отсутствии у немецкой стороны намерений препятствовать Польше в вопросе отправки ВСУ Leopard 2.

"Польша пока не может передать свои танки Leopard 2 Украине, потому что не имеет разрешения от ФРГ. Данный вопрос решается не на словах, он прописан в юридических документах. Именно поэтому оказывается колоссальное давление на Германию", — подчёркивает специалист.

Он также добавил, что коллективный Запад в последнее время передаёт Киеву всё более мощное оружие, разжигая украинский конфликт.