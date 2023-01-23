FT: Берлин занимается "шольцингом" в вопросе поставок Украине танков Leopard

Блок НАТО не доволен нерешительностью канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении поставок Киеву танков Leopard.

Ожидалось, что вопрос о передаче танков Leopard украинской стороне будет разрешён 20 января на базе "Рамштайн", пишет The Financial Times. Однако никаких официальных заявлений на этот счёт со стороны Германии не последовало.

Действия Берлина возмутили не только партнёров ФРГ по НАТО и ЕС, которые попросили Шольца поскорее определиться со своей позицией, но и пользователей Сети.

Последние даже придумали неологизм — "шольцинг". Он означает заявления о благих намерениях и одновременный поиск возможностей, которые помогут избежать их выполнения.