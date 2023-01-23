Глава МИД Лавров назвал войну России и Запада не гибридной, а почти настоящей

Война, которую Запад ведёт с Россией, является уже не гибридной, а почти настоящей. Об этом заявил глава МИЛ РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что западные страны давно готовились к противостоянию с Москвой. Основная цель Европы и США состоит в уничтожении всего русского на Украине, отметил дипломат.

"Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая", — сказал он.