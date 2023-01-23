В Евросоюзе уже образовалась очередь из стран, которые хотят заработать, приняв участие в восстановлении Украины. Варшаве в таких условиях нужно быть максимально активной, отметил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.\r\n\r\nПолитик уверен, что у поляков в этом плане хорошие шансы ввиду хороших отношений с Киевом, однако в условиях большого количества желающих восстанавливать Украину Польше придётся активизироваться и начать "конкурировать".\r\n\r\n\r\n\r\n"Польские фирмы, по моему убеждению, имеют гигантские шансы, чтобы сыграть там большую роль. Но они также должны быть самыми активными. Наверняка, симпатия к Польше будет играть значительную роль, но там в очереди уже, наверное, выстраиваются и немцы, и французы, и те, кто меньше всего помогали Украине, с большой охотой заработают на восстановлении. Так что надо уже сейчас конкурировать", &mdash; сказал Пшидач в эфире Польского радио.\r\n\r\n\r\n\r\nЧиновник подчеркнул, что восстановление Украины будет проходить не на бюджетные деньги. Оно будет проводиться польскими компаниями за счёт собственных средств, получаемых "из финансовых рынков".