В правительстве Украины в ближайшее время ожидаются громкие увольнения и кадровые перестановки.
Первым кандидатом на увольнение является руководитель Минэнерго Герман Галущенко, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в окружении президента страны Владимира Зеленского и парламенте.
Отмечается, что свои посты могут покинуть глава Минспорта Вадим Гутцайт, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. По информации издания, в Киеве задумались над целесообразностью существования этих ведомств.
"Вскоре в кабмине возможны увольнения и перестановки", — сказано в материале.
Кроме того, журналисты подчеркнули: Верховная Рада Украины выступает за отстранение от должностей руководителя Минобразования Сергея Шкарлета и министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил о готовящемся увольнении заместителя главы офиса президента страны Кирилла Тимошенко.
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