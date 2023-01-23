"Украинская правда": в правительстве страны ожидаются увольнения и перестановки

В правительстве Украины в ближайшее время ожидаются громкие увольнения и кадровые перестановки.

Первым кандидатом на увольнение является руководитель Минэнерго Герман Галущенко, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в окружении президента страны Владимира Зеленского и парламенте.

Отмечается, что свои посты могут покинуть глава Минспорта Вадим Гутцайт, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. По информации издания, в Киеве задумались над целесообразностью существования этих ведомств.

"Вскоре в кабмине возможны увольнения и перестановки", — сказано в материале.

Кроме того, журналисты подчеркнули: Верховная Рада Украины выступает за отстранение от должностей руководителя Минобразования Сергея Шкарлета и министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил о готовящемся увольнении заместителя главы офиса президента страны Кирилла Тимошенко.