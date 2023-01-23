Мулярчик: ФРГ попадёт в международную изоляцию, если не поставит Киеву Leopard

Глава внешнеполитического ведомства Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что ФРГ попадёт в международную изоляцию, если откажется поставлять Киеву танки Leopard.

"Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым", — приводит его слова Польское радио.

По словам министра иностранных дел, в настоящее время идёт большая игра, которая касается не только победы Киева в военном конфликте, но и влияния США в Европе.

Ранее сообщалось, что отказ США и Германии поставить танки Киеву приведёт к скорому поражению ВСУ.