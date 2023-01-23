Welt*: танковая коалиция Запада против России может не появиться из-за "больших проблем"

Запад ожидают серьёзные проблемы в случае создания танковой коалиции против российской армии. Об этом заявили немецкие аналитики, ссылаясь на специалистов из Международного института стратегических исследований (IISS).

Во-первых, создание так называемой боевой группировки Запада займёт много времени, так как неизвестно на вооружении скольких стран есть необходимое количество подходящих танков.

"Сколько танков действительно готовы к бою в краткосрочной перспективе?" — задаются вопросом аналитики Welt*.

Во-вторых, только часть стран коллективного Запада готовы поставить на Украину Leopard 2. Более того, эксперты сомневаются, что государства отдадут Киеву свои боевые машины, поскольку они необходимы для их собственной обороны.

"Давайте предположим, что для кардинального изменения боевых действий потребуется около ста танков Leopard 2. Меньшее количество было бы политически примечательным, но не более чем символическим жестом. Однако поставка даже ста танков в настоящее время — большая проблема", — отмечается в материале.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.