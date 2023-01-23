Рябков назвал заявления США о поставках ATACMS на Украину элементом психологической войны

Заявления США о возможных поставках дальнобойных ракет ATACMS на Украину являются элементом психологической войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что эскалация украинского конфликта может привести к непредсказуемым последствиям.

"Любые американские вооружения, поставленные на Украину, будут "буквально перемолоты", — заявил Рябков.