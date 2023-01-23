Рогозин считает, что к покушению на него причастны западные спецслужбы

По мнению бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, обстрел гостиницы в Донецке, в которой находилась группа экспертов "Царские волки" — дело рук украинских и западных спецслужб. Сам Рогозин был ранен при ударе по отелю.

"Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно там еще и западные спецслужбы помогали", — рассказал Рогозин в разговоре с РИА Новости.

21 декабря гостиница в Донецке подверглась обстрелу со стороны украинских войск в тот момент, когда в ней находились военно-технические советники "Царские волки" вместе с главой группы Рогозиным. Обстрел был произведён высокоточными снарядами, один из которых ранил Рогозина.