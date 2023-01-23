Американский политик Янг: отставка Байдена решит все проблемы человечества

Если американский президент Джо Байден покинет свой пост, все проблемы человечества будут решены. Такое мнение выразил член демократической партии США Джеффри Янг.

По его словам, в мире сложилась "ужасная обстановка". При этом он отметил, что знает, как выйти из кризисной ситуации.

"Инициировать импичмент и отстранить президента США и его команду по обеспечению национальной безопасности", — подчеркнул Янг в своих соцсетях.

Ранее американский политик призвал Вашингтон отказаться от поддержки киевского режима и предоставления техники Вооружённым силам Украины (ВСУ). Он убеждён: внешняя политика США ориентирована на затягивание украинского конфликта.