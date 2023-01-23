Если американский президент Джо Байден покинет свой пост, все проблемы человечества будут решены. Такое мнение выразил член демократической партии США Джеффри Янг.
По его словам, в мире сложилась "ужасная обстановка". При этом он отметил, что знает, как выйти из кризисной ситуации.
"Инициировать импичмент и отстранить президента США и его команду по обеспечению национальной безопасности", — подчеркнул Янг в своих соцсетях.
Ранее американский политик призвал Вашингтон отказаться от поддержки киевского режима и предоставления техники Вооружённым силам Украины (ВСУ). Он убеждён: внешняя политика США ориентирована на затягивание украинского конфликта.
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