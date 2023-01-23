Зеленский: поставки западных танков не изменят ситуацию на поле боя, у России их тысяча

Поставки Украине западных танков кардинально не смогут изменить ситуацию на поле боя, поскольку их всё равно намного больше у России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому ARD.

"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему. Они делают очень-очень важную вещь — они мотивируют наших воинов сражаться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой", — объяснил Зеленский.

Кроме того, он назвал оружие, в котором Украина нуждается больше всего. По словам Зеленского, это системы ПВО, а также танки и боевые машины пехоты (БМП), так как эта техника в дефиците.

Ранее в Польше был замечен состав с американскими БМП "Брэдли" недалеко от границы с Украиной.