Myśl Polska: обещания Польши помочь восстановить Украину принесут одни разочарования

Украине могут принести больше разочарований, чем пользы, обещания стран Запада помочь восстановить страну после окончания конфликта. Такое мнение высказал профессор Станислав Белень в статье издания Myśl Polska.

Обозреватель считает, что после военных действий национальная идентификация украинцев будет основываться на "политике обиды, мести и реванша", из-за чего Украина станет очагом конфликта.

"Ни украинцы, ни их покровители и прихвостни" не смогут разрешить эту проблему, добавил публицист.

Именно поэтому, ввязавшись в конфликт, Польша обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Россией, заметил автор публикации.

Профессор также заявил, что власти Украины используются для продвижения чужих интересов.

Есть серьёзные опасения, что зависимость Киева от США, НАТО и ЕС обречет его на "долгие годы подчинения и отсутствие контроля", заключил эксперт.

Ранее экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украину обрекли на поражение политические междоусобицы.