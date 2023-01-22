Информация о бомбе в самолёте ирландской авиакомпании Ryanair не подтвердилась

Информация о бомбе в самолёте ирландской авиакомпании Ryanair не подтвердилась. Об этом сообщает греческий телеканал ЭРТ-1.

Напомним, что 22 января самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из польского города Катовице, получил сигнал о бомбе на борту. Было принято решение об экстренной посадке в Афинском международном аэропорту. После получения сигнала о минировании самолёт сопровождали истребители греческих ВВС.

После посадки всех пассажиров из самолёта эвакуировали. Сапёры обследовали воздушное судно. Никаких взрывных устройств на его борту не оказалось.