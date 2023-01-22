Канцлер ФРГ Олаф Шольц разместил в соцсети видеообращение, посвящённое 60-летней годовщине с момента подписания Елисейского договора Францией и Германией. Однако он неожиданно начал говорить посреди речи о президенте России Владимире Путине и украинском конфликте.
Так, Шольц заметил, что двусторонний мирный проект состоялся, а Германия и Франция стали "друзьями и близкими партнёрами".
Затем канцлер вдруг резко перешёл к теме Украины.
"Владимир Путин не победит", а Украина продолжит получать поставки оружия и военной техники от Запада, заявил Шольц.
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