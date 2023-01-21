Дандыкин заявил, что США уготовили Украине судьбу Афганистана

Страны НАТО во главе с США сомневаются в целесообразности поставок техники Киеву. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью с "ПолитЭкспертом".

Итоги встречи глав оборонных ведомств стран НАТО на авиабазе "Рамштайн" показали, что не всё прошло гладко. Запад не смог согласовать поставки танков ВСУ.

"Запад уже столько всего поставил Украине: деньги идут, расходы растут, кризис на подходе, а результата у ВСУ до сих пор нет", — сказал Дандыкин.

Он считает, что происходящие события напоминают историю с Афганистаном. Америка накачала страну оружием, разместила там свои войска, а затем сбежала.

"Это ожидает и Украину, когда выяснится, что не в коня корм", — заключил эксперт.