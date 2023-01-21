Страны НАТО во главе с США сомневаются в целесообразности поставок техники Киеву. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью с "ПолитЭкспертом".
Итоги встречи глав оборонных ведомств стран НАТО на авиабазе "Рамштайн" показали, что не всё прошло гладко. Запад не смог согласовать поставки танков ВСУ.
"Запад уже столько всего поставил Украине: деньги идут, расходы растут, кризис на подходе, а результата у ВСУ до сих пор нет", — сказал Дандыкин.
Он считает, что происходящие события напоминают историю с Афганистаном. Америка накачала страну оружием, разместила там свои войска, а затем сбежала.
"Это ожидает и Украину, когда выяснится, что не в коня корм", — заключил эксперт.
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