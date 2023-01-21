Экс- министр обороны Германии Ламбрехт запретила проводить инвентаризацию танков Leopard перед встречей на "Рамштайн"

Экс- министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода со своего поста запретила проводить инвентаризацию танков Leopard, находящихся на вооружении ВС ФРГ. Такое решение она объяснила опаской давления союзников на канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок ВСУ. Об этом информирует немецкий выпуск Business Insider.

"И это несмотря на то, что представители её ведомства ранее предлагали провести подсчёт машин, чтобы иметь возможность предоставить информацию по вопросу о возможных поставках", — пишет издание.

Напоминаем, ранее глава министерства Борис Писториус сообщил о неготовности Германии к отправке танков Leopard на Украину, однако назначил инспекцию данных типов машин, чтобы оценить будущий сценарий их поставок союзнику.