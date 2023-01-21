Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокатился по льду вместе с донецким офицером Павлом Прохоренковым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокатился по льду вместе с донецким офицером Павлом Прохоренковым. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Офицер Павел Прохоренков был тяжело ранен в боях за Донбасс. У мужчины ампутирована нога, передвигается он на инвалидной коляске. В Минске офицер проходил курс лечения и реабилитации, во время которого посетил хоккейный матч с участием главы государства. Александр Лукашенко узнал о болельщике и лично прокатил его по льду арены.

Павел Прохоренков пошел защищать Донбасс 5 лет назад. Выполняя боевое задание мужчина подорвался на мине. Одну ногу пришлось ампутировать, но вторую удалось спасти хирургам Минской областной клинической больницы.

Сейчас офицер живет в столице Белоруссии, где проходит реабилитацию.